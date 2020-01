Demi Lovato torna a esibirsi in pubblico durante la cerimonia dei Grammy: è la prima volta dalla presunta overdose del luglio 2018.

Demi Lovato è finalmente tornata. E stavolta non è un falso allarme. L’ex stella della Disney ha annunciato ai suoi milioni di fan il comeback sulle scene musicali, in un evento non proprio secondario: la cerimonia dei Grammy Award 2020, in programma il 26 gennaio.

Un ritorno sulle scene che si propone come un punto di partenza per la sua carriera da cantante, che da qui potrebbe riaccendersi per farla tornare nuovamente in vetta alle classifiche di tutto il mondo.

Demi Lovato ai Grammy 2020

Per dare la lieta notizia a tutti i suoi fan, Demi ha utilizzato ovviamente le sue piattaforme ufficiali sui social. La cantante ha scherzato con i follower: “Ve l’avevo detto, la prossima volta che avreste saputo da me che avrei cantato”.

Adesso non resta che scoprire con quale canzone si esibirà l’ex stella di Camp Rock. Opterà per un suo vecchio successo, come Skyscraper e Tell Me You Love Me, o presenterà in anteprima un suo nuovo singolo?

Questo il post della cantante:

Demi Lovato torna in tv dopo l’overdose

L’importanza del suo ritorno sta tutta in un semplice dato: l’esibizione ai Grammy sarà la prima in televisione per la Lovato dopo la presunta overdose che ha fatto preoccupare il mondo intero nel luglio 2018.

Un bruttissimo evento che mise in quel momento in ginocchio la cantante, facendole capire che avrebbe dovuto cambiare la vita definitivamente. Con forza e pazienza, è riuscita però a venirne fuori, e ultimamente ha dichiarato: “Credo sia importante spiegare che questa volta sono davvero cauta nel tornare alle cose di un tempo. Ho deciso di prendermi una pausa, quando sarà il momento di rilasciare nuova musica, la pubblicherò“. E forse quel momento è finalmente arrivato.