Dopo l’uscita della ballad intitolata Anyone, Demi Lovato continua a far brillare gli occhi ai fan con un nuovo singolo, I Love Me.

Demi Lovato ha annunciato l’arrivo del suo nuovo singolo I Love Me, che funge da inno all’autostima. Su Instagram, l’artista ha condiviso quelle che potrebbero essere le copertine per il suo singolo, scrivendo “Non potevo più tenerlo segreto!!! Il mio nuovo singolo #ILoveMe è in uscita venerdì“.

A gennaio, una fonte ha detto a E! News che la cantante 27enne “ha lavorato molto duramente sul nuovo album dallo scorso anno“.

La fonte ha aggiunto: “Ha trascorso diversi mesi del 2019 in studio e sta ancora finalizzando il suo album. Ci ha messo così tanto impegno e sarà l’album più vulnerabile che abbia mai pubblicato. Demi spera di avere pronto l’album entro l’anno“.

Demi Lovato presenta il nuovo singolo I Love Me



Dopo l’uscita del brano – presentato ai Grammy e intitolato Anyone – Demi Lovato porta avanti il suo grande ritorno sulle scene musicali con un nuovo singolo, dal titolo I Love Me, che funge da vero e proprio inno all’amor proprio e all’autostima.

Il video di I Love Me:

La cantante ha condiviso la notizia su Instagram, rivelando l’arrivo del singolo ai suoi follower ai quali non poteva più tenere segreto tale grande evento.

La copertina vede la cantante sfoggiare un trench in vernice rossa, mentre cammina con sicurezza per le strade della città con gli occhi chiusi.

Demi Lovato, il ritorno sulle scene musicali con un nuovo album

In una precedente intervista con Zane Lowe di Apple Music, la Lovato ha dichiarato di essere “pronta” per un ritorno nel mondo della musica, già a partire da Anyone.

“Nel momento in cui stavo registrando Anyone, ho quasi ascoltato e sentito questi testi come un grido di aiuto“, ha rivelato.

I Love Me continua il nuovo capitolo della vita della cantante che sta lavorando duramente sull’auto-accettazione.

Demi ha approfondito ulteriormente questo argomento quando ha rilasciato un’intervista sul podcast di Ashley Graham, Pretty Big Deal.

“Ero in studio e stavo lavorando con uno dei miei produttori preferiti. Stavamo scrivendo e realizzando questa canzone, era tipo un inno sulla positività del corpo“.

L’ultimo album in studio della Lovato è stato Tell Me You Love Me nel 2017. Con l’uscita di Anyone e un altro singolo questa settimana, i fan attendono con ansia qualche dettaglio aggiuntivo sul nuovo album.