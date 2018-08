A distanza di un mese dall’overdose di Demi Lovato, ieri ha parlato lo spacciatore che le ha fornito la droga. Brandon Johnson ha rivelato di aver ricevuto la chiamata della popstar alle 4 del mattino e di aver consumato con lei della droga. L’uomo dice di aver lasciato la Lovato a letto ed ha aggiunto che non sembrava stare troppo male.

“Abbiamo visto un po’ di polizieschi, come sempre, lei è una tipa in gamba che guarda detective crime. A volte ha giornate lunghe – un lavoro stressante e giornate stressanti – e ha bisogno di distendersi. Non sono qua per far male a nessuno, mi preoccupo molto per tutti. Al 100% sapeva cosa stava prendendo. Le avevo detto che quelli non erano farmaci, che erano pillole molto più forti. Lei lo aveva capito benissimo. E’ stata sfortuna quello che è successo, ma che qualcuno pensi che ci fosse qualche idea sbagliata da parte mia è assolutamente ridicolo. Comunque quando ero con lei stava bene, quando sono arrivato però era ubriaca. L’ho lasciata a letto che dormiva.

È sicuramente un campanello d’allarme per lei e per me, mi apre definitivamente gli occhi sui pericoli di queste droghe. Nelle mani sbagliate e con l’uso sbagliato, possono essere dannose. Non sto cercando di danneggiare la mia amica, è davvero una mia buona amica.”