Demi Lovato stava andando a cena con il suo nuovo fidanzato Henri Levy, quando i paparazzi hanno iniziato a fotografarla e uno di loro le ha augurato buon anno.

La cantante non l’ha presa bene ed ha risposto con un finissimo: “Andate a farvi f*ttere“.

Cara Demi…



Comunque non capirò mai certe star. Lanciano frecciatine alle colleghe e poi pretendono che i media brutti e cattivi non parlino di “guerre tra popstar”, si devastano ai party e chiedono di non essere seguite dai paparazzi.



Demi wishing paparazzi a happy new year in her own way: pic.twitter.com/TzOWqNIROH

Demi Lovato tells paparazzi to ‘f*ck yourself’ on her way to dinner with boyfriend Henri Levy. pic.twitter.com/kD69eGXL7l

“Amo i miei fan, e odio i tabloid. Non credete a quello che leggete sui giornali. La gente costruisce letteralmente delle cose per vendere una storia. E’ disgustoso. Se il mondo ha proprio bisogno di sapere, sarò io in persona a raccontare, in modo che si smetta di scrivere del mio ricovero, che è problema di nessuno se non mio. Sono sobria, grata di essere ancora viva e mi sto prendendo cura di me.

Un giorno racconterò al mondo cos’è successo esattamente, come è successo e quale sia la mia vita oggi. Ma finché non sarò pronta a condividere tutto questo prego tutti di smetterla di essere indiscreti e di fabbricare cavolate su cose delle quali non sapete nulla. Ho ancora bisogno del mio spazio e di tempo per guarire. Qualsiasi fonte là fuori che abbia voglia di parlare e di vendere storie che riguardino la mia vita ai tabloid non fa parte della mia vita stessa, perché la maggior parte delle cavolate che leggo è molto imprecisa. Quindi ecco la notizia: le vostre ‘fonti’ sono sbagliate”.

Mi piacerebbe mettere le cose in chiaro su tutte le voci là fuori, ma letteralmente non devo niente a nessuno quindi non ho intenzione farlo. Tutto quello che i miei fan devono sapere è che sto lavorando duramente su me stessa, sono felice, ‘pulita’ e grata per il loro supporto. Sono molto fortunata per il tempo che sto passando con la mia famiglia a rilassarmi, a lavorare sulla mia mente, sul mio corpo e sul mio spirito per tornare quando sarò pronta. Devo ringraziare i miei fan per questo. Vi sono molto grata, davvero. Vi amo.”