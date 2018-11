Demi Lovato ha licenziato l’amica e ballerina Dani Vitale? Questo è il rumor che ha iniziato a circolare ieri sera, ma è vero al 50%, di sbagliato c’è il nome del membro del team che è stato licenziato.

Ieri una fan page della cantante ha criticato la scelta di allontanare una certa “Dani” e inaspettatamente Demi ha risposto: “Non avete idea di cosa parlate. I veri amici non rilasciano interviste mentre tu sei in overdose“.

Tutti i media americani hanno pensato che la cantante si riferisse all’amica che si trovava con lei la notte dell’overdose, ma non è così.

Nonostante il post al quale ha risposto Demi menzionasse “Dani”, ad essere stata licenziata sarebbe la personal trainer di Demi, Danielle Martin (che recentemente ha rilasciato un’intervista a Radar On Line). La popstar america infatti ha lasciato un altro commento: “No, i miei messaggi non si riferiscono a Dani Vitale“.

“Mi importa molto di Demi, proprio come a tutti voi. Fino ad ora non ho detto nulla su questa situazione perché il ricovero era l’unica cosa importante insieme alla guarigione.

Non ero con Demi quando è successo l’incidente, ma sono con lei ora, e continuerò ad esserlo perché lei significa tantissimo per me, proprio come per molti di voi.

Come tutti voi, non ho altro che amore nel mio cuore per lei. Non c’è bisogno di alcuna negatività nei confronti di quelli che si interessano a Demi e le stanno vicino in questo momento. Ce n’è troppa in questo mondo così com’è.

So che vi sentite persi in questo momento senza di lei. Ricordatevi che fate parte della comunità dei Lovatics che vi AMA. Per favore ricordatevi questo quando prenderete il telefono pronti a scrivere qualcosa di negativo. Ricordatevi che tutti noi l’amiamo più di quanto possiamo esprimere a parole. Per favore continuate ad inviare tutto il vostro amore durante la sua guarigione.”