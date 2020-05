Demi Lovato è una grande amica di Ariana Grande ed è sempre stata del team #GirlPower, per questo motivo non mi sono stupito quando ho visto che aveva condiviso entusiasta il loro singolo Rain On Me su Instagram.

Demi si è detta fan della canzone tanto da ballarla in continuazione davanti lo specchio.

E come darle torto..



Se volete vedere il video Rain On Me di Lady Gaga e Ariana Grande premete qua.

“Another smash from both ladies whom I adore so much.. this is amazing and I can’t stop voguing by myself in the mirror.” pic.twitter.com/fMweTdMJvB

— Pop Base (@PopBase) May 22, 2020