L’APPELLO della Federazione Alzheimer Italia su change.org per il finanziamento del Piano Nazionale Demenze approvato cinque anni fa, senza mai aver ottenuto fondi, viaggia verso le 130 mila firme e la presidente della Federazione Gabriella Salvini Porro rilancia per arrivare a 150 mila adesioni. L’ex ministro della Salute del governo Conte1, il medico Giulia Grillo, non ha risposto per oltre 10 mesi alle richieste di incontro, ora nel Conte2 c’è Speranza, un politico a tutto tondo: “Insieme al cognome del nuovo ministro, Roberto Speranza, davvero speriamo di essere ascoltati e a lui invieremo un’analoga lettera – racconta Salvini Porro – Ci sono un milione e 241 mila famiglie in Italia che attendono risposte. Il 21 settembre ritorna la Giornata Mondiale sull’Alzheimer, si potrebbe passare dalle parole ai fatti. Si tratta di scegliere e imporre delle priorità, lo so bene perché provengo da esperienze di imprenditrice. Un Piano approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e rimasto nei cassetti cinque anni, Regioni che nemmeno lo hanno preso in considerazione, realtà differenti e diseguali persino nella medesima Regione. Esperienze e buone pratiche dimostrano che serve una rete complessa e non servizi isolati che non dialogano tra loro. Non si può andare avanti così…”

I dati

Le demenze (ve ne sono varie, circa il 60% sono diagnosticate come Alzheimer ma diagnosi certe si possono fare solo con biopsia e autopsia) sono un processo degenerativo che colpisce le cellule cerebrali. Una progressiva alterazione di memoria, pensiero, ragionamento, linguaggio, orientamento, personalità, comportamento. Cambia la stessa identità della persona: esistono interessanti ricerche su come i familiari vivono questo cambiamento. I nuovi casi in Italia ogni anno si attestano intorno ai 269 mila. La stima è che vi siano un milione e 271 mila persone affette da demenza che nel 2050 si prevede raddoppino. Così nel mondo si stimano 48,8 milioni di malati, stima che si pensa raddoppi in 20 anni. Ogni anno 9,9 milioni casi, uno ogni 3,2 secondi. L’aspettativa di vita è intorno ai 10 anni.

Costi terribili

I costi di questa malattia sono enormi, in gran parte ricadono sulle famiglie. La Federazione Alzheimer parla di 37,6 miliardi. Un recente studio pubblicato sul Journal of Alzheimer’s Disease a cura di un team di esperti inglesi, canadesi, spagnoli e statunitensi, ha rivisto le stime dei conti puntando l’attenzione sui “costi nascosti”. Ciò serve ad indirizzare anche le politiche sanitarie di un Paese. Le stime indicano cifre da capogiro: 26 miliardi di dollari per il Regno Unito, 290 miliardi di dollari per gli Usa, cifre da capogiro nell’ordine di miliardi di dollari globalmente. Il team è andato a veder costi diretti, indiretti (generalmente valutati nelle stime) e i “costi intangibili” (a partire dalla qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari o cosiddetti caregiver). Si è scoperto anche che i costi iniziano circa 10 anni prima di una diagnosi: i primi sintomi sono mal interpretati, scambiati per altro o ignorati. Occorre considerare le co-morbilità (dalle fratture per cadute, alle infezioni, depressioni, psicosi). Clive Ballard, University of Exeter Medical School, afferma: “Un enorme questione sia in termini di alti costi che impatto devastante per gli individui e va affrontato in modo olistico. È urgente, bisogna agire ora”. E Alireza Atri, capofila dello studio e direttore del Banner Sun Health Research Institute in Arizona aggiunge: “Non è un “loro problema”, è un “nostro problema” – la campana suona per noi, siamo noi tutti “gli azionisti” (della sanità intende, ndr) occorrono provvedimento non isolati ma coordinati, strategici, sistemici e risoluti localmente e globalmente”.

Stigma e indagini

Nel mese dedicato al tema dell’Alzheimer (con il 21 come Giornata Mondiale) è stata lanciata la parola d’ordine “Parliamo della demenza”, affinché si affronti il tema senza tabù. A cominciare dalle iniziali e spesso difficili conversazioni in famiglia o sul lavoro. Un sondaggio avviato a livello internazionale su atteggiamenti e convinzioni che le persone hanno sulle demenze ha raccolto 70 mila risposte in oltre 30 Paesi (migliaia in Italia) e l’indagine viene presentata nella Giornata sull’Alzheimer a sostegno del bisogno di parlare di più di queste patologie. La Commissione sulla demenza lanciata dalla rivista Lancet nel 2017 afferma che “la prevenzione o il ritardo di alcuni sintomi è possibile nel 35% dei casi”. Esistono fattori di rischio modificabili come fumo, obesità, ipertensione, depressione, inattività fisica, diabete, isolamento sociale. La Commissione Lancet sta lavorando ad un Report, previsto per il 2020, sul tema della prevenzione nelle demenze. E uno degli aspetti fondamentali è legato alla “destigmatizzazione” della malattia. “Parlarne sì – avverte la presidente della Federazione Alzheimer Italia che ha promosso anche una giornata di incontri di esperti sull’argomento – ma occorre usare anche le giuste parole. Le parole contano. Per questo abbiamo creato anche una specie di guida sul nostro sito (www.alzheimer.it). Occorre ricordare e aver sempre presente che parliamo di persone, individui che spesso capiscono ciò che li circonda, soffrono, hanno sentimenti. Ci capitano racconti di malati anche in fase avanzata che hanno brevissimi momenti di lucidità e di capacità comunicativa e che dimostrano proprio questo. Sono persone con diritti e non oggetti o numeri. Così i loro familiari”.

Il flop dei farmaci

Ancora, purtroppo, non esistono cure per l’Alzheimer o altre forme, molte farmaceutiche hanno dovuto abbandonare in fase avanzata alcuni farmaci e alcune hanno rinunciato alla costosa ricerca in questo campo. Ora arriva l’ennesimo stop alle sperimentazioni, dopo i risultati negativi di un farmaco (aducanumab) in fase clinica 3 (sui pazienti) da parte di Biogen e la partner Eisai. Si era puntato su un altro farmaco che agisce sulla beta amiloide, elenbecestat, ma anche questo si è rivelato un flop. Le due farmaceutiche a differenza di Pfizer e di altri, però, non demordono. Utilizzeranno questi dati negativi per nuove ricerche. Eisai sta sperimentano in fase 3, un altro anti-amiloide, chiamatoi BAN240.

I nuovi test

Sebbene non vi siano farmaci per curare, esistono progressi nel campo dei test per le diagnosi precoce, ricerche sui fattori di rischio, terapie integrative che risultano avere effetti benefici. Di recente dagli Usa arrivano conferme (su Neurology) di un test del sangue, evoluzione di uno precedente, che “verifica” i depositi di beta-amiloide, una delle proteine che si considera causa della demenza e che si accumula nel cervello dei pazienti con Alzheimer. Per gli over 65 e in presenza della variante genetica APOE4, l’accuratezza di questo test raggiungerebbe oltre il 90%, molto maggiore dell’attuale utilizzo della PET. Sarebbe un passo importante per progredire nella ricerca, poiché le sperimentazioni potrebbero basarsi su persone meglio diagnosticate. Su Annals of Clinical and Translational Neurology altri ricercatori hanno riportato il loro lavoro su specifici biomarker delle demenze, un fattore di crescita chiamato IGFBP-2, i cui livelli (anche qui da un prelievo di sangue) sarebbero associati a un maggior rischio di tutti i tipi di demenze, Alzheimer compreso. Su Neurobiology of Aging, un gruppo di studiosi americani racconta dei risultati sui test legati alla espansione e regolazione della pupilla guidata da un cluster di neuroni dove la proteina Tau è fattore determinante: l’aumento di placche di beta-amiloide nel cervello, associato all’accumulo di grovigli di proteina tau sono i due elementi cruciali e riconosciuti nella malattia. Da oltre 20 anni si studia la correlazione tra livelli di rame libero e rischio di sviluppare la malattia. Oggi esistono kit (commercializzati anche online con invio dei campioni di sangue a laboratori privati specializzati) per la misurazione di questo “fattore di rischio”: un elevato livello di rame libero infatti aumenterebbe in modo significativo (fino a oltre tre volte) il rischio.

Musicoterapia

Molti studi hanno dimostrato l’efficacia o almeno registrato i miglioramenti nei pazienti nell’utilizzo di varie terapie non farmacologiche, sia psicoterapie che pet-terapia, arte-terapia e musicoterapia. A questo proposito è appena apparso sul Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease una ricerca sugli effetti della musica nel cervello di malati di Alzheimer per attenuare lo stato d’ansia, depressione e agitazione.