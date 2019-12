E’ fissata per le 10 in Cassazione l’udienza per il processo a carico di Gabriele Defilippi e Roberto Obert condannati in appello rispettivamente a 30 anni a 18 anni e nove mesi (in primo grado erano 19 anni, ndr) per aver ucciso Gloria Rosboch, l’insegnante 49enne di Castellamonte, piccolo comune del Canavese, scomparsa dalla casa dove viveva con i genitori il 13 gennaio 2016 e ritrovata cadavere un mese dopo, il 19 febbraio, in una discarica abbandonata nei boschi di Rivara. Per quel delitto in manette finirono in tre, Defilippi, ex allievo della vittima che promettendole una vita insieme le aveva portato via 187 mila euro di risparmi, la madre (giudicata in un processo separato e assolta in primo grado dall’accusa di concorso in omicidio) e l’amico del giovane, Obert. Dagli accertamenti si scoprì che nel settembre 2015 l’insegnante aveva presentato una denuncia per truffa nei confronti dell’ex allievo, con diversi profili sui social e la passione per i travestimenti.

