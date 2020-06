“Avrai giustizia”. Così l’avvocato Dario De Santis, legale del padre di Serena Mollicone, la giovane di Arce uccisa nel 2001, al funerale del suo assistito e amico Guglielmo, morto domenica scorsa a Veroli, in una struttura di lunga degenza dove era ricoverato dopo che era stato colpito da un infarto il 26 novembre scorso. I funerali si sono svolti alle 11 davanti alla chiesa di Santi Pietro e Paolo di Arce. “Pochissimi si sono battuti per tutta la loro vita con l’intensità, la caparbietà e con la capacità di non rassegnarsi come ha fatto Guglielmo – ha detto l’avvocato De Santis – Come diceva Seneca ‘ognuno di noi muore un po’ ogni giorno’, perché ogni giorno ci viene sottratto un frammento della nostra vita. Questo è particolarmente vero per lui perché ogni giorno ha dovuto convivere con la perdita drammatica della figlia insieme con l’amarezza per non aver avuto giustizia per questa morte”.

