Si è svolta sabato 15 giugno a Mirabilandia, la grande festa di Slimefest, l’evento di musica e divertimento di Nickelodeon, il brand per ragazzi e famiglie presente in esclusiva su Sky (canale 605) di Viacom International Media Networks Italia, azienda guidata dall’ad Andrea Castellari, con la presenza di tantissimi ragazzi già arrivati dalle prime ore del pomeriggio. Durante il pre-show ha fatto la sua apparizione sul palco SpongeBob, la spugna gialla più famosa e amata, che da Slimefest ha dato ufficialmente il via ai festeggiamenti per il suo ventesimo anniversario che per un anno intero lo vedrà protagonista su Nickelodeon e non solo.

