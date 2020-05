“La danza italiana si trova, oggi, in una situazione tragica. Non si può insegnare danza in una scuola privata se non si è affiliati e iscritti ad una associazione sportiva come il Coni per esempio. Una situazione che mette in discussione l’autonomia della danza italiana, dopo che il nostro Paese l’ha codificata a beneficio di tutto il mondo e che oggi viene delegata a soggetti di organismi sportivi che nulla hanno che fare con la danza. Situazione ancora poi drammatica tenuto conto che le scuole di danza, non hanno ancora ricevuto l’autorizzazione ad aprire a causa della pandemia in atto”. È quanto scrive Mimmo del Prete, presidente Ials, il Centro per le categorie artistiche fondato nel 1962 in una lettera inviata alla ministra della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina.

Fonte