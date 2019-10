“Una famiglia perbene, tutte brave persone. La mamma, Giovanna, fa la casalinga e ha altri tre figli”. A raccontarlo è la moglie del titolare della pasticceria a Casal Monastero, dove lavorava come aiuto pasticcere Valerio Del Grosso, uno dei due fermati per l’omicidio di Luca Sacchi. Secondo gli investigatori sarebbe lui ad aver sparato. “Ieri lui è venuto a lavoro come ogni giorno poi verso ora di pranzo ha detto di non sentirsi bene ed è andato via”, continua. “Questa mattina qui è venuto il papà , ci ha detto che non sarebbe venuto e ci ha spiegato cosa era successo – aggiunge – Siamo sotto choc”.

