Continua il giallo su Sonia Lorenzini e Andrea Damante. Dopo Alessandro Calabrese, anche Deianira Marzano ha detto la sua ed ha svelato dei dettagli sulla notte che Sonia avrebbe passato con l’ex fidanzato della vulcanologa Giulia De Lellis.

“Mi sono ricordata un piccolo particolare, Alessandro Calabrese ha ragione. L’anno scorso quando ero alla settimana della moda di Milano e avevo la stessa agenzia di Sonia Lorenzini, so per certo che nella notte in questione di cui parlava Calabrese, lei non si è presentata in albergo. Io non dico le palle. Ma tutt apposto? La notte era quella tra il 22 e il 23 settembre, il fidanzato di lei è arrivato il 23 sera. Allora, siccome io voglio essere precisa, il 22 settembre Sonia Lorenzini era presente all’evento Oxford Fashion Studio al Principe di Savoia. Dopo la signora era libera. Se lo ricorda che è andata in un locale e dopo quando è finita la serata si è ritirata con Marco Cartasegna, Soleil e Andrea Damante a casa di Marco. Lo ricorda?”