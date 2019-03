Deianira poco fa su Instagram ha raccontato una storia che riguarda Andrea Dal Corso.

Secondo il racconto dell’opinionista napoletana, Andrea Dal Corso avrebbe mandato su WhatsApp in tempi non sospetti (settembre!) un messaggio in cui descriveva Teresa Langella che era seduta sul trono. Il commento è stato breve, sintetico ed inequivocabile: “Teresa? Schifo“.

“Andrea Dal Corso vuole sapere se io faccio altro in televisione? Si faccio altro – debutta Deianira su Instagram Stories – sputt*no i cogli*ni come te”.

Poco dopo è entrata nei dettagli, auspicandosi una risposta da parte di Andrea:

“Io posseggo il messaggio di Andrea Dal Corso che a settembre diceva testuali parole: IO TERESA LA SCHIFO, quindi mio caro Andrea ora l’ammetti che a settembre schifavi Teresa? Perché il messaggio c’è, lo posseggo, l’ho visto. Prenditi le responsabilità di ciò che scrivi. Indipendentemente da Teresa, ma se a settembre tu dici ‘Teresa: schifo’, come fai poi ad andare in televisione a corteggiarla? Prendi per il cu*o una redazione intera, gente che lavora per te, prendi per il cu*o questa ragazza che magare nutre anche dei sentimenti, prendi per il cu*o la gente che sta a casa, come i miei figli che seguono Uomini e Donne. Perché devono essere presi per il cu*o da Andrea Dal Corso? Usare parole così dure nei confronti di una donna e poi andarla a corteggiare? Ma mettiti vergogna! Almeno la farai una storia su Instagram dove ammetterai di aver sbagliato?”

Ecco il video:

Questo, invece, quello che aveva scritto Andrea a Teresa poco dopo la non-scelta.