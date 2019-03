Sara Affi Fella è tornata sui social con un nuovo profilo che ha raggiunto più di 100.000 follower. La scorsa settimana è riapparso anche il vecchio account (che aveva 1 milione di follower e che è sceso a 800.000). L’ex tronista ieri però ha spiegato che a riattivare il profilo è stato un hacker. Pirati informatici o meno, Saretta è tornata ad usare anche il vecchio account. Adesso però è arrivata Deianira a smascherare la nata da Temptation Island, regina degli armadi e dei calciatori, signora degli scandali mariani, protettrice dei beveroni, khaleesi del Grande Trono, la Non-cacciata, Distruttrice di hacker bislacchi.

Secondo la Marzano, la Affi Fella qualche settimana fa le avrebbe detto che non voleva più lavorare sui social e che il suo vecchio account era pieno di gabinetti e vasche da bagno.

“Quando Sara Affi Fella è tornata sui social, io come vi ricordate sono stata la prima che l’ha sostenuta. Ho detto che dovevamo darle una seconda opportunità. Tuttavia mi sono ricreduta. Mi sono sentita molto presa in giro quando ci siamo sentite al telefono qualche settimana fa. – dice Deianira – Io ti dissi di riaprire il tuo vecchio profilo. Tu mi rispondesti che non solo sui social non volevi lavorare più, ma anche che di social non ne volevi sapere più nulla.

Mi dicesti al telefono che quel profilo non ce l’avevi più. Che al posto di quel profilo c’era un’azienda. Mi dicesti anche che al posto delle tue foto ci stavano le vasche da bagno e i gabinetti. Ma tutt’apposto? Ma come mai tu dici tutte queste bugie anche a me? Come mai prendi in giro la gente e continui e poi chiedi scusa e poi li riprendi in giro? Ma dove stanno queste foto dei gabinetti? Sara Affi Fella…”