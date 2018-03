Ieri Roberto Cenci ha rilasciato un’intervista dove parla del suo rapporto con Franco Terlizzi e risponde a chi insinua che l’ex pugile sia un raccomandato.

Deianira Marzano dopo aver letto le dichiarazioni del regista de L’Isola dei Famosi ha commentato su Instagram:

“Gentile signor Cenci in questa intervista dichiara di conoscere come tutti il signor Terlizzi in quanto costui ha lavorato in un noto locale di Milano per anni, e che e’ stato scelto da magnolia con provini per l’Isolina in modo trasparente come tutti noi, E QUESTO NESSUNO LO METTEVA IN DUBBIO tuttavia mi meraviglio moltissimo che in questa intervista lei dichiara che il televoto successivo per accedere all isola dei famosi nella prima puntata in diretta sia stato limpido essendo lei stesso come sempre presente in trasmissione sa perfettamente quello che e’ accaduto (anzi la invito a riguardarselo se non se lo ricorda) con gli appelli di @maidireofficial DELLA GIALAPPA E DI ALTRI OPINIONISTI PRESENTI visto che da casa l’hanno notato milioni di spettatori mi meraviglio non l’abbia notato lei stesso che si occupa della regia e dell’apertura dei microfoni di chi interviene.

INFATTI IN CORSO DI TELEVOTO APERTO E PER TUTTA LA SERATA SONO STATI FATTI APPELLI A FAVORE DI FRANCO E MAI A FAVORE MIO E DELL’ALTRO CONCORRENTE addirittura la GIALAPPA ha preparato meticolosamente un video ironico di presentazione sul signor Terlizzi, e lei più di me sa che se presentiamo in tv tre emeriti “sconosciuti” tranne me che ammetto di avere un certo seguito sul web che non si può mettere in dubbio perché i numeri lo dimostrano, ovviamente se persone di tutto rispetto sottolineano di votarne uno in particolare la gente e’ facilmente influenzabile per questo esiste la PAR CONDICIO.

Signor Cenci magari io sarò’ anche un puntino infinitesimale nel suo immenso universo televisivo, ma avendo partecipato su vostra richiesta in modo professionale e appassionato dimostrando che 1 su 1000 ce la fa a tanti giovani e non da casa che inseguono un sogno, non crede avrei meritato come dovrebbe essere almeno di essere trattata allo stesso modo e quindi mi domando come maiiii voi tv e trasmissione seria poi avete gestito un televoto direi quasi da “VERDUMMARI”???. Ora queste mie dichiarazioni potranno anche mettermi nelle condizioni di non lavorare più in tv ma resta il fatto che sono una che si batte sempre per la GIUSTIZIA.”