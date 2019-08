Ieri Salvatore Di Carlo ha fatto intendere che Teresa Cilia sia stata diffidata da qualcuno.

“Comunque se c’è stato, se c’è e se ci sarà silenzio, spero che capiate il motivo per cui c’è tutto questo silenzio. Qual è il motivo per cui c’è tutto questo silenzio? io sto parlando è perché non ho diffide e non ho nulla, quindi posso parlare!

Ora sponsorizzo anch’io perché ho bisogno di like. Comunque vi volevo dire che da oggi c’è una vacanza se fate swipe up c’è scritto ‘Per i diffidati vacanze omaggio’. Solo per oggi e solo per i diffidati”.