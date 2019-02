Deianira Marzano sta vivendo in questi mesi grazie al supporto dello Stato che le passa mensilmente circa 461 euro sulla social card (per merito della legge sul reddito di inclusione realizzata dal PD la scorsa legislatura) ed ora – con l’arrivo del reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle, Deianira è costretta a fare un ulteriore richiesta se vuole mantenere il sussidio statale.

Con la social card del reddito di inclusione la Marzano riceve al mese circa 461 euro che usa per il mantenimento dei figli adolescenti.

Come dichiarato a Pomeriggio Cinque, infatti, Deianira è una mamma single dato che il compagno è scappato a Tenerife 12 anni fa rinnegando i figli.

“Dopo otto anni di matrimonio, si è conclusa la storia con questo uomo, che, secondo me, non si è rivelato un buon marito e bravo padre. E’ andato in Spagna a Tenerife. Non l’abbiamo più visto. Lui mi ha sempre offeso verbalmente. L’ho lasciato immediatamente, su due piedi, quando mi sono accorta che si poteva arrivare alle mani. Una volta mi ha tirato uno schiaffo e mi ha segregato per un giorno in casa senza telefono e senza internet”.