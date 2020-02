Extremely proud to share my lab’s first paper: ‘Cell-Type Specific Signaling Networks in Heterocellular Organoids’ out today in @naturemethods (1/14) https://t.co/KRwg88575C pic.twitter.com/KdH1S5a9QQ — Chris Tape (@christophertape) February 17, 2020

– Hanno decifrato il ‘chiacchiericcio’ delle cellule tumorali: lo scambio di messaggi molecolari che favorisce la loro crescita incontrollata è stato intercettato esaminando singolarmente milioni di cellule che compongono i tumori in miniatura (organoidi) cresciuti in laboratorio dalle cellule dei pazienti. Il risultato è stato ottenuto grazie a una nuova tecnica di analisi pubblicata dai ricercatori dell’University College di Londra sulla rivista Nature Methods. In futuro aiuterà a capire come le cellule tumorali sfuggono ai controlli del sistema immunitario e come diventano resistenti alle terapie, in modo da sviluppare cure sempre più efficaci e su misura.

“Gli organoidi stanno già rivoluzionando la ricerca sul cancro, permettendoci di sperimentare nuovi farmaci e capire se sono efficaci”, spiega il coordinatore dello studio Chris Tape. “In modo cruciale, questa nuova tecnica ci aiuta a capire perché un trattamento funziona o no, rivelando con un dettaglio senza precedenti come le cellule parlano fra loro”. Questo è possibile grazie a una versione rivisitata della citometria di massa: la tecnica pevede che le singole cellule dell’organoide vengano nebulizzate per poi catturare le loro molecole segnale con specifici anticorpi, a loro volta legati a metalli pesanti per facilitarne la separazione applicando un campo magnetico.