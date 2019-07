Debutta domani da Lignano Sabbiadoro, il Jova Beach Party‘, di Lorenzo Jovanotti, la grande festa dell’estate 2019 che girerà in tutta Italia fino al 31 agosto. Spiaggia e mare, un happening con la musica di Lorenzo e dei suoi ospiti, per una nuova pagina nella storia degli show musicali e una nuova frontiera per la produzione e l’organizzazione, curata da Trident Music che da più di trent’anni lavora su tutti i live di Jovanotti. Sarà lo ‘Sbam! Stage’ il primo palco acceso alle 16 dalla musica dub di Paolo Baldini, fondatore degli Africa Unite (2003), che ha già collaborato con Lorenzo in ‘XCHETUC6 in Jova Beach Party EP. Il reggae continua alle 16.30 con i Mellow Mood, che saranno i primi a suonare sul Kontiki Stage e si tornerà poi alle 17.15 con gli Ackeejuice Rockers sullo ‘Sbam! Stage’, che prende il nome proprio dal brano con cui è nata la loro collaborazione con Lorenzo.

