Un viaggio nel lato oscuro del sogno americano, caposaldo della letteratura internazionale di Arthur Miller, ‘Morte di un commesso viaggiatore’ torna ad animare i palcoscenici di tutta Italia in una nuova versione diretta dal pluripremiato regista teatrale di prosa e opera Leo Muscato, a partire dalla traduzione di Masolino D’Amico, e interpretata da un cast capitanato da Alessandro Haber e Alvia Reale, che mercoledì 5 febbraio debutta in prima nazionale sul palcoscenico del Teatro Verdi di Padova. Dopo il debutto padovano lo spettacolo inizierà la tournée nei maggiori teatri nazionali, tra cui il teatro Eliseo a Roma dove sarà in scena dal 24 marzo al 9 aprile, e tornerà nuovamente in Veneto dal 13 al 16 febbraio al Teatro Goldoni di Venezia.

