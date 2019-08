Porta bene il debutto del Toro con la terza maglia, quel blu “europeo” che richiama alla mente i fasti granata del San Mames di Bilbao, ai tempi dell’ultima apparizione del Torino in Europa League. In Ungheria, il Toro di Walter Mazzarri impiega mezz’ora per fare a fette il Debrecen: segnano Zaza e Izzo, e il discorso qualificazione al terzo turno dei preliminari di Europa League, se mai fosse stato ancora in discussione dopo il 3-0 dell’andata, viene definitivamente archiviato.

Nella ripresa, i granata calano concentrazione e giri del motore: ne approfitta il nigeriano Garba che mette a frutto la propria fisicità per trovare il gol della bandiera, prima che Sirigu abbassi la saracinesca e che il Toro rimetta a posto le cose con il gol del solito Belotti e la rete finale del debuttante Millico, il piccolo Insigne cresciuto nella cantera granata. Ma quella di Debrecen verrà ricordata come la serata di Zaza: dopo una prima stagione granata complicata dalla tanta panchina e dalla poca fiducia dell’ambiente, l’ex bomber della Nazionale adesso sembra tutto un altro giocatore. Lotta, corre e rincorre; dialoga con Belotti, serve assist (splendido quello per il 3-1 del gallo) e segna il gol che sblocca la partita.

Note dolenti della serata? Momentaneo calo di concentrazione a parte, pesa l’infortunio di Baselli. Il centrocampista di Manerbio è uscito a fine primo tempo a causa di un dolore alla coscia e si iscrive ad un lungo elenco di indisponibili che annovera anche Iago Falque e Lukic, Lyanco, Parigini ed Edera. E così la coperta granata, che già era piuttosto corta, adesso si scopre cortissima.

DEBRECEN-TORINO 1-4

DEBRECEN (4-4-1-1): Nagy – Kusnyir, Pavkovics, Szatmari, Ferenczi – Szecsi, Tozser, Haris, Trujic (45’ st Csosz) – Varga (17’ st Tsori) – Garba (35’ st Adenji). All. Herczeg.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu – Izzo (38’ st Singo), Nkoulou, Bremer – De Silvestri, Meité, Baselli (45’ Rincon), Ansaldi – Berenguer – Belotti (31’ st Millico), Zaza. All. Mazzarri. ARBITRO: Jovic (Croazia).

NOTE. Ammoniti: Garba, Meité, Pavkovics, Zaza.