Deborah e Denise, la coppia innamorata della scorsa puntata di C’è Posta Per Te, è stata recentemente intervistata da FanPage:

“Abbiamo lottato tanto e siamo riuscite a coronare il nostro sogno. Ma ci sono ancora molti desideri da realizzare. Il matrimonio è andato molto bene, soprattutto perché c’era la mia famiglia. In questo modo il mio sogno si è realizzato. Devo ringraziare i miei familiari, la redazione di C’è posta per Te e Maria De Filippi per averci aiutate”.

E ancora:

“I miei genitori sono passati per omofobi, non è così. La mia famiglia non è schierata contro gli omosessuali, era contro di me. Abbiamo in progetto di aprire una caffetteria e di avere un figlio. Immaginiamo il futuro con tanti piccoli ometti che girano per casa. Mi chiedo per quale motivo noi italiane siamo costrette ad andare in un altro paese per avere un bambino. Mi fa rabbia. Il messaggio che deve passare è che siamo delle persone normalissime, come una normale coppia etero. Non si dovrebbe fare alcuna distinzione. Mi auguro che le persone lottino sempre per amore. Noi non siamo eroi, siamo persone normali che hanno lottato. L’amore non deve avere confini, limiti, non ha sesso soprattutto. L’amore è amore”.

Un messaggio molto simile a quello scritto giorni fa su Facebook:

“Buonasera a tutti. Mi sento di precisare una cosa e ne approfitto visto che sarete in migliaia a leggere. So che questo messaggio arriverà. La famiglia di Denise sta passando come famiglia ‘omofoba’, soprattutto il fratello. Io mi sento di controbattere e spiegare delle cose. Loro non sono persone omofobe. Solo non accettavano questo ‘cambiamento di orientamento sessuale’ della figlia/sorella perché non se lo sarebbero mai aspettato e la botta è stata dura, ma non sono mai stati omofobi verso le altre persone gay. Ci tenevo a precisarlo perché è per sempre la famiglia di mia moglie e oggi ne prendo le difese, perché stanno rimediando in tutto già da mesi e noi siamo felici di questo. Finalmente siamo una grande famiglia.

E’ servito solo del tempo e anche grazie all’aiuto di una grande donna, Maria. La signora De Filippi e tutta la sua redazione hanno aiutato la famiglia di Denise ad apprendere molto più velocemente questa cosa e a far capire davanti al mondo intero che è una storia normalissima anche se ne fa parte la figlia/sorella e che è sempre la stessa persona Denise per loro. Mandiamo un saluto a tutti quanti e grazie ancora per la vostra continua presenza.”