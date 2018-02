In cerca di un nuovo ed impegnativo puzzle game da giocare su iPhone e iPad? Ecco a voi Death Squared (RORORORO). Per quanto riguarda il download, l’app necessita di circa 392 MB, richiede iOS 8.0 o versioni successive e risulta ideale a partire dal quarto anno di età.

Death Squared si presenta come un avvincente e impegnativo puzzle game graficamente compatibile sia con gli smartphone, che tablet marchiati Apple. Un gioco per una o due persone che si basa principalmente sulla coordinazione, sulla cooperazione e sulle esplosioni di robot.

Tra le principali caratteristiche ricordiamo ben 80 livelli da superare con ingegno e tanti altri livelli da sbloccare, che gli stessi autori definiscono come “troppo complicati per la comprensione umana”, una storia interamente da scoprire, una colonna sonora originale composta da Brad Gentle, personaggi con capelli personalizzabili (perché secondo gli autori, tutti adorano i capelli), effetti speciali ed esplosioni, il tutto ottimizzato per i controller bluetooth compatibili.

Link – Prezzo 7,99 €