Con il nuovo gioco per iPhone e iPad intitolato “Death Coming” potrai impersonare uno spietato agente della morte.

Con il nuovo e divertente gioco intitolato Death Coming diventerai uno spietato agente della morte. Avrai tutti i poteri di un mietitore, ma il mondo dell’aldilà ha le sue regole occulte. Si tratta di un gioco graficamente compatibile sia con iPhone, che iPad e può essere acquistato alla modica cifra di 2,29 €.

La storia di Death Coming [link – Prezzo 2,29 €] narra di un grande e potente mietitore, capace di porre fine alle vite, a cui però non è permesso esercitare il controllo sugli umani a causa del libero arbitrio. Come mietitore dovrai organizzare ed eseguire le tue uccisioni traendo vantaggio dall’ambiente circostante. Nel frattempo, stai in guardia dagli aiutanti della luce, che proveranno a salvare gli umani dal loro fato.

Tra le principali caratteristiche del game troviamo una prospettiva isometrica: visualizzerai il terreno con una prospettiva dall’alto verso il basso. Potrai seguire le tue vittime in un ambiente di gioco ben strutturato. La grafica mostra un design lineare e curata nei minimi particolari. Dovrai osservare le tue vittime, pianificare ed infine eseguire! Dovrai essere reattivo, cogliere l’occasione giusta e non farti sorprendere dai nemici.