Marcello De Vito “agisce barattando il suo ruolo, operando in maniera tale da funzionalizzare i propri poteri agli interessi dei privati, mostrando una elevata capacità di incidere ed indirizzare gli atti espressione di uffici formalmente diversi dal proprio”. Lo scrive il Tribunale del Riesame nelle motivazioni con le quali ha confermato la detenzione in carcere per l’ex presidente del Consiglio comunale, arrestato lo scorso 20 marzo insieme con il suo socio, l’avvocato Camillo Mezzacapo, finiti in carcere nell’ambito di un filone dell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma. “Continua è dunque da parte di entrambi l’attività di mercificazione della pubblica funzione del De Vito con schemi che appaiono collaudati e sicuri” si legge.

