“Nessun contatto per futuro”

– “Un giorno mi piacerebbe allenare la Roma”. La carriera da calciatore è ormai alle spalle, Daniele De Rossi è pronto a diventare allenatore e spera di poter riabbracciare l’amore di tutta una vita. L’ex capitano della Roma, ai microfoni di Sky Sport, rivela i piani per il futuro: “Prima devo diventare allenatore, c’è un percorso di crescita di cui tutti i tecnici hanno bisogno. Ho avuto un percorso calcistico raro, non capita tutti i giorni di poter passare venti anni nella stessa squadra e non posso sperare che accada la stessa cosa da allenatore, non esistono tecnici che resistono così tanto nello stesso posto”.

Stuzzicato sugli attuali rapporti con la società giallorossa, De Rossi risponde sinceramente: “Se qualche dirigente della Roma mi ha chiamato in questo periodo? Nessuno. Per come sono fatto, non chiamerò nessuno neppure io. Ho incontrato De Sanctis al Tre Fontane quando sono andato a trovare mio padre, qualche giorno fa un dirigente mi ha scritto ma non sono stato contattato per il futuro”.

“Meritarsi” la Roma

De Rossi è convinto di poter avere successo da allenatore: “Io penso di poter sedere in panchina, ma devo imparare tanto, perché non basta saper reggere la pressione. Sto prendendo questa mia nuova carriera con calma, non ho fretta. Allenare la Roma? Penso, presumo e spero che un giorno succederà, ma solo se sarò diventato un bravo allenatore, non perché sono stato un calciatore importante per i giallorossi. Potrà succedere tra cinque, dieci o venti anni, non importa”. Una nuova vita che inizierà andando a scuola dal migliore, almeno secondo l’ex giallorosso: “Penso di dover imparare dal migliore, ossia Guardiola. Partirò da lui per questo mio percorso”.