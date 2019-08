Daniele De Rossi segna al debutto con la maglia del Boca Juniors ma gli ‘Xeneizes’ sono eliminati ai calci di rigore dall’Almagro ai sedicesimi di finale della Coppa d’Argentina. Allo Stadio Unico di La Plata l’ex capitano della Roma va in rete al 28′ con un colpo di testa su calcio d’angolo ma 5 minuti dopo la sua uscita al 31′ della ripresa l’Almagro pareggia con un gol di Juan Manuel Martinez, finendo poi per prevalere ai calci di rigore per 3-1, dove il Boca sbaglia tre penalty su quattro. Per il 36enne romano, oltre alla soddisfazione del gol, una prova autoritaria in mezzo al campo dove sbaglia pochissimi palloni. Unico neo il cartellino giallo preso per una entrata in scivolata.

