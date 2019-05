“Mi auguro che ci sia l’atmosfera che Daniele merita. Vedere lo stadio ricolmo d’amore per lui, deve essere una festa per Daniele per quello che ha dato alla Roma e per come lo ha dato. Mi aspetto una cosa positiva per lui al 100%. Giocherà dal 1′ con la sua fascia e credo che meriti questa standig ovation da parte di tutto l’Olimpico. Dev’essere una festa e lui deve fare una grande partita perché se ci tengo io a finire bene immagino quanto ci tenga lui”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, in vista della gara contro il Parma in programma domenica all’Olimpico. Ultima in giallorosso per il tecnico di San Saba e per il capitano Daniele De Rossi. “De Rossi con la sua fascia? Non lo so, ma se è la pago io la multa per Daniele, a me sta bene. Sono d’accordo”, ha aggiunto il tecnico giallorosso.

