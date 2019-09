“Quanti figli? Almeno 3… Con Belen ci siamo ritrovati perché non ci siamo mai lasciati. Siamo stati fortunati, perché non tutte le storie resistono alle intemperie della vita. Si dice che per apprezzare qualcosa bisogna prima perderla”. Stefano De Martino si esprime così nell’intervista a Mara Venier a Domenica In. “Sono fortunato perché ho un figlio meraviglioso che sta crescendo in fretta. Mi preoccupa perché temo che questo rapporto carnale che abbiamo possa cambiare. Ora quando torna da scuola con un amichetto magari mi dà il cinque, mentre prima mi abbracciava”, aggiunge riferendosi al piccolo Santiago. “L’unica cosa a cui ho pensato durante il matrimonio – dice mentre scorrono le immagini della cerimonia – era ‘non devo svenire’. Avrei fatto la figura del pollo a reti unificate…”.

