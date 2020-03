“La morte di un quindicenne è sempre e comunque una tragedia. Ma è inaccettabile che sia stato devastato, tanto da dover sospendere l’attività, il pronto soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. “Medici e infermieri devono lavorare in serenità per poter curare pazienti in emergenza – sottolinea – Ho più volte chiesto con forza che vi sia più vigilanza negli ospedali e nei pronto soccorso. La situazione negli ospedali è già alquanto complicata. Mai come di questi tempi è necessaria sicurezza totale! Basta parole!”.

Fonte