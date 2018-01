– Gerard Deulofeu è pronto al ritorno in Italia, rimane solamente da capire la destinazione finale. L’esterno del Barcellona, prossimo a lasciare il club catalano visto l’affollamento nel reparto offensivo, piace non solo a Napoli e Inter, ma anche al Milan, società in cui ha militato nella scorsa stagione. L’indiscrezione, lanciata da le10sport.com, parla di un possibile ritorno di fiamma dei rossoneri, che attendono sviluppi nelle prossime settimane.

DE LAURENTIIS PREFERISCE VERDI – In questo momento, Deulofeu è diventata la seconda scelta del Napoli, che aspetta di conoscere la decisione di Simone Verdi, il preferito di Sarri. Aurelio De Laurentiis, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, conferma: “Dobbiamo essere attenti agli innesti da comprare perché devono rispettare i canoni sarriani. Sarri è il finalizzatore delle nostre decisioni per gli acquisti immediati e non prospettivi. Verdi sarebbe più idoneo perché è già stato allenato da Sarri mentre Deulofeu sarebbe più un salto nel buio”.

GABIGOL VERSO IL SANTOS – L’Inter potrebbe chiudere nelle prossime ore un affare in uscita: Gabigol, in prestito al Benfica dove non sta trovando spazio, sarebbe a un passo dal ritorno in Brasile. “Abbiamo fatto la nostra proposta ai nerazzurri e ora dipenderà solamente da loro, noi ci stiamo adoperando per arrivare all’accordo”, ha dichiarato José Carlos Peres, presidente del Santos. Una retromarcia improvvisa, dopo aver escluso la possibilità di poter arrivare a Gabigol solamente 24 ore prima.

GIACCHERINI SUL MERCATO – In casa Napoli, oltre al possibile arrivo di Verdi, c’è una grana da risolvere. Emanuele Giaccherini ha chiesto ufficialmente la cessione: lo annuncia Furio Valcareggi, agente del calciatore, ai microfoni di Premium Sport. “Con il pieno accordo di Giuntoli, Sarri e De Laurentiis andremo via con grandissima simpatia. Siamo stati bene al Napoli ma c’è stato un equivoco sul ruolo e non ha più giocato dopo gli Europei del 2016. Ad agosto lo voleva la Fiorentina ma l’hanno ritenuto incedibile. Ora non credo lo sia essendo diventato il diciannovesimo cambio”. Sul calciatore sembrano esserci Atalanta e Chievo: “I nerazzurri ci piacciono tantissimo ma non ho avuto contatti con loro. Con il Chievo c’è stato qualcosa ma ora temo che abbiano un po’ il timore di dare via Inglese perché la classifica non è tranquillissima e con loro magari ci potrebbe essere un accordo per l’estate. Con il Torino non mi sono comportato bene, vevamo sottoscritto un contratto di tre anni per Giaccherini. In quel momento però mi ha chiamato il Napoli dicendo che lo volevano a tutti i costi e abbiamo scelto gli azzurri”.

DERBY DI MANCHESTER PER ALEXIS SANCHEZ – Sembrava tutto fatto per l’approdo al Manchester City ma per Alexis Sanchez sembra giunto il momento di un inatteso derby di mercato. L’attaccante dell’Arsenal, il cui contratto è in scadenza a fine giugno, pareva destinato alla formazione di Pep Guardiola, che ha offerto 22.5 milioni di euro ai Gunners per anticiparne l’arrivo già nella sessione di gennaio. Lo United di José Mourinho avrebbe rilanciato fino a quota 28 milioni: la palla passa ad Arsene Wenger, che potrebbe chiedere ai Red Devils anche l’inserimento di Mkhitaryan nella trattativa.

IL TOTTENHAM BLINDA KANE – “I giocatori che vogliamo tenere giocheranno qui il prossimo anno, al 100%”. Daniel Levy, presidente del Tottenham, gela il Real Madrid: Harry Kane, stella degli Spurs, non si muoverà in estate. Una dichiarazione effettuata a margine di una visita ai cantieri del nuovo stadio del Tottenham che sembra indirizzata proprio al club spagnolo, abituato a comprare i talenti del club del nord di Londra, come già fatto in passato con Gareth Bale e Luka Modric. Nelle ultime ore, secondo i tabloid inglesi, alcuni emissari avrebbero proposto a Kane un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione pur di accettare la corte del Real.

IL GENOA PENSA A LOCATELLI – Attivo sul mercato anche il Genoa, che cerca un rinforzo a centrocampo: Manuel Locatelli, giovane talento del Milan, è uno degli obiettivi principali del Grifone: “Non abbiamo un interditore, a noi piace molto Locatelli – conferma Giorgio Perinetti, d.s. del Genoa, a Radio Sportiva – che è un profilo giovane e di enorme qualità. Se scegliesse il Genoa per giocare di più, saremmo ben lieti di accoglierlo. Criscito? Se dovesse scegliere il Genoa per il suo ritorno in Italia non potremmo che accoglierlo a braccia aperte”.

SEPE RESTA A NAPOLI – Il vice Reina, Luigi Sepe, non si muove da Napoli: la notizia arriva direttamente dalla voce del suo agente, Mario Giuffredi. “Vigorito, presidente del Benevento, mi ha chiamato un mese fa, ma il Napoli non intende cederlo. Ci sono arrivate anche altre due richieste da squadre di Serie A di buona classifica ma rimarrà a Napoli fino a giugno, poi vedremo come andrà”.

DZEMAILI TORNA A BOLOGNA – Cavallo di ritorno per il Bologna, che sta per riabbracciare Blerim Dzemaili. Il centrocampista svizzero ha deciso di lasciare il Montreal Impact, altra società del patron Saputo, per rientrare in Italia e vestire nuovamente la maglia rossoblù. Visite mediche in programma nelle prossime ore, l’elvetico firmerà un contratto di due anni e mezzo. Il Bologna ha inoltre chiuso due trattative in uscita: Bruno Petkovic è andato in prestito al Verona, Marios Oikonomou è stato richiamato dalla Spal per essere girare al Bari, anch’egli con la formula del prestito.

CAPUANO AL CROTONE – Il Cagliari, dopo aver ufficializzato l’arrivo in prestito secco di Leandro Castan della Roma, ha girato al Crotone in prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettii sportivi il difensore Marco Capuano, ex difensore del Pescara.