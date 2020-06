Altri guai giudiziari per l’ex senatore del Pdl Sergio De Gregorio già coinvolto in una serie di procedimenti per reati che vanno dalla corruzione al riciclaggio e al centro dell’inchiesta sulla compravendita di senatori. Per quella vicenda che ruotava intorno a tre milioni di euro versati nel 2007, sotto forma di finanziamenti, all’ex senatore Idv De Gregorio, per farlo passare nel centrodestra e far così venir meno i numeri alla maggioranza, i giudici della Suprema Cassazione nel 2018 hanno dichiarato prescritto il reato di corruzione contestato al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi riqualificandolo in quello di corruzione impropria (De Gregorio nel 2013 aveva patteggiato invece una condanna a 20 mes). Accuse, quelle di De Gregorio, fatte a distanza di anni dai fatti contestati quando, così riferì il diretto protagonista, gli apparve in sogno suo padre che lo pregava di raccontare tutto ai pm “altrimenti sarei stato inseguito tutta la vita come Al Capone”.

