Destinare un terzo della programmazione radiofonica alla musica italiana? “Mi sembra una stronzata…”, risponde Francesco De Gregori, che ieri ha incontrato la stampa al termine della prova generale dello spettacolo ‘Off the record’, che lo vedrà in scena da oggi per un mese al Teatro Garbatella di Roma, per 20 spettacoli in una dimensione più intima (230 spettatori a sera) rispetto agli ultimi tour e con una scaletta variabile che includerà alcuni dei suoi brani più noti ma soprattutto la riproposizione di canzoni che invece raramente il cantautore romano ha suonato nei suoi live. “Cosa sarebbe stata la mia vita – sottolinea De Gregori – se non avessi potuto ascoltare la musica che arrivava da altri Paesi? Sarei favorevole solo al 33,3% di mie canzoni…”, ride.

