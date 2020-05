La possibile esclusione dalla Champions per i prossimi due anni, causa squalifica decisa dall’Uefa per aver violato le norme del fair play finanziario, rischia di costare molto cara al Manchester City. Non solo in termini economici, ma anche e soprattutto di appeal verso i giocatori. Kevin De Bruyne, una delle stelle della squadra allenata da Guardiola, fa capire che non giocare la coppa più prestigiosa potrebbe condizionare e non poco le sue scelte. “Due anni senza la Champions League sarebbero davvero lunghi, se la squalifica fosse di un solo anno potrei pensarci, ma due sono troppi” ha detto il 29enne centrocampista belga al quotidiano del suo paese ‘Het Laatste Nieuws’.