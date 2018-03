La ‘vendetta’ di Frank de Boer. L’olandese nei giorni scorsi era stato etichettato da José Mourinho come il ‘peggior allenatore della storia della Premier League’. Un attacco, quello dello ‘Special One’, innescato dalla critica che gli aveva rivolto in precedenza De Boer a proposito della gestione di Marcus Rushford allo United. ‘È un peccato che il suo allenatore sia Mourinho perché è un giocatore inglese che ha bisogno di tempo e quindi deve poter sbagliare. Ma Mourinho non è così, vuole ottenere i risultati…”, era stata la ‘stoccata’ dell’ex nazionale Orange.

Non si era fatta, ovviamente, attendere la polemica replica di Mourinho: ‘Ho letto alcune citazioni del peggior manager della storia della Premier League, Frank de Boer. Ha detto che non è un bene per Rashford avere un allenatore come me perché la cosa più importante per me è vincere. Se fosse stato allenato da Frank, avrebbe imparato a perdere perché ha perso ogni partita’. Il nuovo capitolo dello scontro è arrivato in occasione dell’eliminazione dagli ottavi di Champions League del Manchester United per mano del Siviglia. Occasione che De Boer non si è lasciato scappare. “Mourinho potrà anche dire che sono il peggior allenatore nella storia della Premier, ma lui ha speso quasi un miliardo di sterline e le sue squadre giocano così…”, le parole dell’allenatore olandese a BeIn Sports.