Lunedì scorso lo scontro tra la Marchesa D’Aragona e la Contessa De Blanck è stato l’unico momento interessante dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Patrizia accusa da settimane Daniela Del Secco di non essere una vera Marchesa e di aver preso questo titolo fake dalla sua costosissima linea di creme e profumi.

Adesso però è proprio la De Blanck ad essere sotto accusa. Ieri pomeriggio a Tv Talk il direttore di Oggi, Umberto Brindani, ha dichiarato di aver trovato un articolo del 2005 che dimostrerebbe che anche Patrizia non è una vera nobile.

“Intanto vorrei farvi una rivelazione. Poco fa ho finito una telefonata con patrizia che conosco da molti anni. La De Blanck accusa la D’Aragona di non essere nobile, ma a quanto pare anche lei non lo è. È stata scovata una notizia della rivista datata 2005 in cui viene documentato che neppure Patrizia è nobile. L’ho chiamata ed è partita come un razzo. Nel prossimo numero di ‘Oggi’ aspettatevi scintille”.