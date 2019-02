(di Andreana d’Aquino) – In una sua canzone su quattro Fabrizio De André ha raccontato storie usando anche parolacce. Forse perché, come lui stesso cantava, è “dal letame che nascono i fiori”. Ciò nonostante, le volgarità inserite da De André nei suoi brani -studiati ormai in ogni aspetto- non sono mai state oggetto di analisi nel dettaglio. Ora è lo psicolinguista Vito Tartamella, uno dei pochi esperti al mondo di parolacce, ad avere realizzato un inedito studio sulle parolacce di Faber anticipandone all’Adnkronos i risultati, proprio nel giorno dell’anniversario di nascita del musicista, nato a Genova il 18 febbraio 1940.

