di Giannandrea Carreri



Il ricordo, l’omaggio che ‘Le Iene’ vogliono tributare a Nadia Toffa non finisce con la puntata inaugurale di questa stagione, andata in onda ieri con conduttori e inviati di oggi e del passato uniti nel dolore per Nadia: “C’è questo filmato che Nadia ci chiese fare, con lei che incontra le persone cui ha voluto bene. E’ stato girato qualche mese prima che ci lasciasse ma fino ad oggi non abbiamo ancora avuto il coraggio di guardarlo, ancor meno di lavorarci. Lo faremo appena ce la sentiremo – dice all’Adnkronos l’autore delle Iene Davide Parenti – potremmo riuscire a trasmetterlo verso la fine dell’anno, intorno a Natale”.

Fonte