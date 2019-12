I Kiss hanno annunciato il nome dell’ospite d’onore che aprirà i loro concerti del tour di addio nel 2020.

I Kiss stanno preparando le ultime date della loro vita, almeno in teoria. Prosegue infatti nel 2020 il loro End of the Road World Tour, promosso come l’ultimo tour in assoluto della carriera quasi cinquantennale della band di Paul Stanley e Gene Simmons.

Un tour d’importanza straordinaria, e che merita infatti una guest star altrettanto straordinaria per aprire i concerti del gruppo. Ecco di chi si tratta.

Kiss: ecco chi aprirà i concerti dell’ultimo tour

La guest star dell’ultimo tour dei Kiss sarà David Lee Roth. Il già frontman dei Van Halen suonerà per riscaldare l’ambiente prima dell’arrivo sul palco della band di I Was Made for Lovin’ You e Rock and Roll All Nite.

L’artista è musicalmente fermo a Diamond Dave del 2003, ma a quanto pare dovrebbe presto tornare anche a cantare con la sua storica band. Nel frattempo, si dedicherà però all’apertura dei concerti dei Kiss. Una sorpresa di certo straordinaria per tutti i fan che accorreranno nelle varie date in giro per il mondo, compresa quella all’Arena di Verona. Ecco l’annuncio sull’accout ufficiale Instagram del gruppo americano:

Kiss all’Arena di Verona nel 2020

Quella che dovrebbe essere a tutti gli effetti l’ultima data dei Kiss in Italia sarà quella del 13 luglio 2020 in una location straordinaria: l’Arena di Verona. Un concerto che si configura, anche per il lato emotivo, uno dei più attesi della prossima annata.

Tra l’altro, nell’ambito dello stesso tour, Paul, Gene e compagni si sono già esibiti nel nostro paese nel 2019, in particolare a Milano. Nell’occasione hanno suonato quasi tutti i loro classici, tra cui Detroit Rock City, Shout It Out Loud, Deuce, Love Gun, I Was Made for Lovin’ You, Black Diamond, Crazy Crazy Nights, Rock and Roll All Nite e tante altre ancora.



