David Gilmour, Yes I Have Ghosts: la nuova canzone del chitarrista storico dei Pink Floyd a cinque anni di distanza dall’ultimo disco di inediti.

Grandi notizie per tutti i fan di David Gilmour. L’ex chitarrista dei Pink Floyd sta per pubblicare una nuova canzone, a distanza di cinque anni dall’ultima volta.

Il chitarrista ha infatti scritto un nuovo brano, Yes I Have Ghosts, che sarà inserito nell’audiolibro di sua moglie Polly Samson, A Theatre for Dreamers. La versione audio dell’opera letteraria della Samson è infatti stata realizzata in collaborazione con il guitar hero dei Pink Floyd, e sarà disponibile dal 25 giugno.

David Gilmour, Yes I Have Ghosts: la nuova canzone

New Musical Express ha riferito che il nuovo brano di Gilmour sarà pubblicato prima dell’uscita dell’audiolibro, entro la fine del mese di giugno. Si tratta di un pezzo ispirato a un personaggio del romanzo di Polly.

Non è quindi un brano che anticipa una nuova uscita discografica del chitarrista, ma rimane comunque una grande notizia per tutti i fan di uno degli artisti più importanti nella storia del rock.

Nell’attesa, ci rivediamo il video di Rattle That Lock, title track del suo ultimo album, datato 2015:

David Gilmour: chi è la moglie

Nata a Londra il 29 aprile 1962, Polly non è semplicemente la moglie di David Gilmour. Lavoratrice dell’industria editoriale dall’età di 14 anni, ha conosciuto il chitarrista negli anni nNovanta.

I due si sono sposati nel 1994, durante il tour per il penultimo album dei Pink Floyd, The Division Bell. Dalla loro unione sono nati i figli Joe, Gabriel e Romany.

Non solo compagna e scrittrice. Polly è stata anche coautrice di ben sei delle undici splendide canzoni prorpio dell’album The Division Bell, diventando così l’unica donna coautrice di canzoni dei Pink Floyd, insieme a Clare Torry, cantante della celebre The Great Gig in the Sky dall’album The Dark Side of the Moon.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/davidgilmour

