David Gilmour parla del momento in cui Roger Waters lasciò i Pink Floyd e di come la band andò avanti, nonostante tutto.

Uno dei musicisti più leggendari di tutti i tempi, David Gilmour, è stato recentemente intervistato da The Lost Art Of Conversation e ha rivelato quale canzone lo ha convinto di poter andare avanti con i Pink Floyd anche senza Roger Waters.

David ha ammesso che quando il co-fondatore Roger ha lasciato la band, aveva iniziato a scrivere e sperava che le cose andassero bene comunque. Il cantautore ha spiegato anche i motivi che hanno spinto il collega a lasciare i Pink Floyd. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

David Gilmour: ecco perché Roger Waters lasciò i Pink Floyd

In una recente intervista a The Last Art Of Conversation, David Gilmour ha rivelato i motivi che, al tempo, spinsero Roger Waters a lasciare i Pink Floyd, band che aveva dapprima co-fondato.

Ecco come è stato il momento in cui c’è stata la dipartita dello storico membro della band e come hanno affrontato il lavoro successivo:

“Fu un momento veramente difficile. È una cosa davvero grande poter continuare a fare qualcosa del genere. Con Roger se ne era andata anche una grande parte del progetto, un grande talento e il nostro paroliere principale. Quindi fu difficile. Eravamo nel mezzo di una causa legale e mentre facevo ogni cosa restavo al telefono con gli avvocati. Quella roba stava solo divorando noi e il nostro tempo“.

Di seguito, il brano Sorrow:

La stesura del brano Sorrow

David Gilmour, inoltre, ripercorre anche i momenti in cui ha realizzato la canzone Sorrow. Ecco cosa ha rivelato al riguardo:

“Questa canzone è venuta da me come una magia dal nulla. Mi sono seduto e ho praticamente scritto cinque versi per una canzone per la quale non avevo ancora la musica… Non l’avevo mai fatto prima”.

David ha quindi concluso: “Era era una buona canzone. Ha dato un senso alle altre canzoni e questo mi ha dato fiducia su dove stavamo andando“.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pinkfloyd/

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pinkfloyd/