Nasce dall’inchiesta di Repubblica sulla morte, nell’estate del 2015, della bracciante Paola Clemente, realizzata da. Il corto La giornata, firmato dae sceneggiato con lui da, voluto da Cgil Puglia e Flai Cgil Puglia, ha convinto la giuria dei David di Donatello ed è finito nella cinquina dei migliori film brevi italiani.

Il premio è già stato assegnato a Bismillah di Alessandro Grande, ma la Puglia a questa tornata si difende molto bene perché tra i cinque che si contenderanno il David per la migliore sceneggiatura non originale c’è La guerra dei cafoni, di Davide Barletti e Lorenzo Conte, coautori con Barbara Alberti e Carlo D’Amicis.

Tra

gli attori candidati come protagonisti c’è Nicola Nocella per Easy – Un viaggio facile facile, mentre tra i miglior registi esordienti compare lo scrittore Donato Carrisi per La ragazza nella nebbia, anche nominato per la miglior sceneggiatura originale. Per finire, Domenico Procacci, tra i migliori produttori per il terzo capitolo di Smetto quando voglio. I premi verranno assegnati nel corso di un serata in programma su Raiuno il 21 marzo.