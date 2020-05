Valeria Golino è la miglior attrice non protagonista della 65ma edizione dei David di Donatello per il film ‘5 è il numero perfetto’ diretto da Igort. “Dedico questo premio all’Italia, a tutti noi, a questo momento così fragile e potente, ed emozionante per tutti noi – ha detto l’attrice – Sono molto emozionata per il fatto che sia stato possibile ricevere questo premio stasera, grazie alla tecnologia abbiamo potuto rincontrarci. Possiamo farlo, e questa è una grande cosa. Spero che l’anno prossimo potremo gioire insieme, abbracciarci, baciarci, e le cose belle che si fanno nella vita”.

Fonte