David Beckham è stato nominato re dei metrosexual, negli ultimi 20 anni ha cambiato decine di look ed ha sperimentato diversi colori, è passato dal classico biondo, al platino ed ha provato anche castano. Nel 2018 diversi tabloid inglesi hanno parlato di una veloce perdita di capelli per il marito della Posh Spice, che però sarebbe corso ai ripari con un costoso trapianto. Ieri i media britannici sono tornati a scrivere della chioma dell’ex calciatore, tutto per alcune foto scattate a David Beckham e sua figlia Harper mentre facevano la spesa. Nelle immagini si vede il papà di Brooklyn e Romeo senza cappellino e con qualche capello in meno del solito.

“Due anni fa pare che lui sia ricorso ad un trapianto, ma adesso la situazione è cambiata. I capelli di David Beckham si sono notevolmente assottigliati nelle fotografie scattate durante uno shopping nel Cotswolds di domenica. Il campione è praticamente calvo. – si legge sul Daily Mail – Non si separa quasi mai dai suoi cappelli caratteristici, ma questa volta l’ha fatto”.

Una cosa è certa, a David Beckham non importerà molto rimanere calvo, perché qualche anno fa ha dichiarato che appena vedrà cadere i suoi capelli li raserà.

“Sicuramente non c’è nulla di sbagliato nel fare trattamenti particolari o trapianti, ma non credo che siano cose per me. Personalmente non credo li farò. Se comincio a perdere capelli me ne farò una ragione e li lascerò cadere e mi raderò”.

PS: In ogni caso Beckham senior resta un gran bono, sia col ciuffo ossigenato, che rasato.

David Beckham sports drastically thinning locks during shopping trip in the Cotswolds… less than two years after rumoured hair transplant

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/GSFla93w3h — lordwilsonvilla🦁🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿UAI (@LordWilsonVILLA) May 12, 2020

David Beckham’s hair was noticeably thinning in photographs taken during a shopping trip in the Cotswolds on Sunday. At the 2019 Wimbledon tournament in July, David sported a thick head of hair, now has rarely been seen without one of his favoured flat caps covering his hair pic.twitter.com/u7Wyxb3F5p — Lilian Chan (@bestgug) May 12, 2020