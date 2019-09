I Foo Fighters lanceranno presto un nuovo album: ad annunciarlo è il frontman della band, Dave Grohl, che ha comunicato la notizia durante il Rock in Rio.

Durante il concerto da headliner del gruppo al festival Rock In Rio in Brasile, il frontman dei Foo Fighters, Dave Grohl, ha rivelato che lui e i suoi compagni di band inzieranno a registrare il seguito di Concrete And Gold del 2017 una volta tornati a California.

“Non so quando torneremo di nuovo qui, ma lo faremo“, ha detto Dave alla folla, “Torniamo a casa la prossima settimana e iniziamo a fare un nuovo disco degli Foo Fighters“.

Foo Fighters: nuovo album in arrivo dopo Concrete and Gold

Dave Grohl, frontman dello storico gruppo, ha annunciato la realizzazione di un nuovo album, in occasione della loro partecipazione al Rock in Rio, in Brasile.

Qualche giorno fa, la band hanno pubblicato un altro EP a sorpresa, intitolato 01070725. Questo lavoro comprende cinque brani – un mix di esibizioni dal vivo e demo della band – ed è disponibile sulla maggior parte dei servizi di streaming.

Ancor prima, il gruppo aveva presentato un EP dal titolo 00050525 Live In Roswell, contenente un concerto del 18 giugno 2005 che la band ha tenuto a Roswell, nel New Mexico, dove un UFO si sarebbe schiantato nel 1947.

Secondo The Pulse Of Radio, l’EP ha segnato lo Storm Area 51 Day, che ha avuto luogo il 20 settembre e che ha visto diverse centinaia di teorici della cospirazione riunirsi alle porte della famosa base aerea segreta.

Di seguito, il video dello show del gruppo al Rock in Rio:

Foo Fighters: EP e live

A luglio, la band capitanata da Grohl aveva pubblicato ancora un EP live a sorpresa intitolato 00950025.

In esso sono contenute tre tracce difficili da trovare, esibizioni di For All The Cows e Wattershed dal festival di Reading del 1995, nonché una registrazione dal vivo di Next Year, tratta da un concerto del 2000 a Melbourne, in Australia.

Quel primo EP è arrivato il giorno dopo il 24° anniversario dell’album FOO FIGHTERS , uscito il 4 luglio 1995.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/foofighters/

