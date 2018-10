Rita Ora ha annunciato di essere pronta a un concerto in Italia nel 2019: ecco la data e le informazioni sui biglietti.

Rita Ora torna in Italia, stavolta per un vero e proprio concerto. La cantante e modella britannica ha annunciato la data per un appuntamento imperdibile a Milano nel 2019. Con tutta probabilità si tratterà dell’unica data italiana del suo prossimo tour. Un motivo in più per cercare di esserci a ogni costo! Ecco tutte le informazioni sulla location scelta e sui biglietti.

Rita Ora in Italia nel 2019: ecco la data di Milano

Rita Ora è stata ospite della prima puntata dei live di X Factor 2018, riscuotendo un grande successo tra i numerosi fan italiani. Non a caso dopo pochi giorni ha annunciato il suo ritorno in Italia nel 2019, nell’ambito del tour promozionale del secondo album della sua carriera, Phoenix, in uscita il 23 novembre 2018.

La data scelta è il 30 aprile 2019 e la location è il Fabrique di Milano. Per la cantante e modella la possibilità di un sold out è altissima, visto anche il clamoroso successo del suo ultimo singolo, Let You Love Me, che ha raggiunto in poche settimane i 60 milioni di views su YouTube e i 50 milioni di stream su Spotify. Numeri che fanno presagire nuovi record anche per l’album in uscita, dopo che già quello di debutto, Ora, aveva superato nel Regno Unito addirittura le 350mila copie vendute!

Rita Ora a Milano: i biglietti

I biglietti per poter assistere al grande spettacolo di Rita Ora a Milano saranno disponibili dal 1 novembre 2018 in prevendita per gli iscritti My Live Nation, mentre per tutti saranno disponibili dal 2 novembre sui circuiti TicketMaster e TicketOne, al prezzo di 25€ più diritti di prevendita.

In attesa di poter partecipare al grande concerto italiano di Rita Ora, ci riascoltiamo l’ultimo brano della cantante britannica, Let You Love Me: