Pinguini Tattici Nucleari tour 2020: le date e i concerti della band indie rock bergamasca, nel 2019 protagonista anche al Concertone.

Grande annuncio per i fan dei Pinguini Tattici Nucleari. La band bergamasca, che quest’anno ha conquistato grandissimi risultati con l’album Fuori dall’Hype, tanto da arrivare anche al Concertone di Piazza San Giovanni, ha annunciato un grande concerto nel 2020.

Andiamo a scoprire i dettagli sull’evento speciale che conferma il successo degli ultimi mesi della band indie rock lombarda.

Pinguini Tattici Nucleari, tour 2020: la data e i biglietti

Aveva scritto il gruppo alcuni giorni fa, verso la metà di settembre: “Ora stiamo pensando a cosa potremo fare quando ritorneremo, e ci sta venendo una certa idea… ve lo diciamo presto, promesso“.

E la promessa è stata presto mantenuta. I Pinguini Tattici Nucleari saranno infatti protagonisti per la prima volta al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

La data non è delle più solite: il 29 febbraio, che nel 2020 tornerà in calendario come ogni quattro anni. I biglietti sono disponibili dal 2 ottobre sul circuito TicketOne.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pinguinitattici

Pinguini Tattici Nucleari: un anno di successi

La band lombarda capitanata da Riccardo Zanotti è nata nel 2012 dall’unione del leader con Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati.

I ragazzi si conoscono tra i banchi di scuola prima di iniziare a suonare insieme. Hanno gà all’attivo 4 album e hanno conquistato milioni di views su YouTube e addirittura 60 milioni in streaming sulle piattaforme musicali.

Hanno partecipato nel 2019 al disco Faber Nostrum e con l’album Fuori dall’Hype sono arrivati addirittura al 12esimo posto nella classifica FIMI degli album, rimanendo nei primi cinquanta posti per diverso tempo.

Di seguito il video ufficiale di Verdura, una delle canzoni più amate dei PTN:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pinguinitattici