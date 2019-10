Martina Stoessel, tour 2020: le date e i biglietti dei concerti della star argentina della serie Violetta.

Martina Stoessel, conosciuta da molti come Tini, sarà protagonista anche in Italia nel 2020 con ben tre concerti. La popstar argentina famosa per la serie televisiva Violetta suonerà da nord a sud, regalando grandi emozioni a tutti i suoi fan.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli sui concerti della cantante e attrice, alle prese con il Quiero Volver Tour.

Martina Stoessel tour 2020: date e biglietti

I tre spettacoli di Tini in Italia sono quelli del 20 febbraio 2020 al Fabrique di Milano, il 22 febbraio al Palabassano di Bassano del Grappa (Vicenza) e il 23 febbraio all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

I biglietti per i concerti sono disponibili dal 29 ottobre sul circuito TicketOne.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/TinitaStoesel

Chi è Martina Stoessel?

Conosciuta anche come Tini Stoessel è nata a Buenos Aires, in Argentina, il 21 marzo 1997. Lanciata dalla telenovela argentina Il mondo di Patty, è diventata una vera star anche in Italia con Violetta.

In anni recenti si è fatta conoscere anche prendendo parte a trasmissioni televisive italiane come Ballando con le stelle e Ti lascio una canzone. Ha inoltre rilasciato il suo primo disco di inediti, Tini, cui ha fatto seguito una tournée promozionale dal vivo.

Il suo repertorio si è ampliato negli ultimi mesi con il singolo Fresa, in collaborazione con Lalo Ebratt, e Oye, con Sebastian Yatra, che hanno accompagnato anche il suo secondo album. È certo che tutte queste hit che hanno fatto cantare il mondo intero faranno parte anche delle scalette degli show della popstar in Italia.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/TinitaStoesel