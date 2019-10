Carlos Santana tour 2020: le date e i biglietti dei nuovi concerti del chitarrista messicano più famoso al mondo.

Carlos Santana riparte dall’Italia. Il leggendario chitarrista messicano, uno degli artisti più importanti nella storia della msuica rock, ha annunciato le date del nuovo tour mondiale. E la grande sorpresa è proprio nel primo appuntamento, che sarà nel nostro paese.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul grande concerto del chitarrista naturalizzato statunitense per il Miraculous 2020 World Tour.

Carlos Santana a Bologna: data e biglietti

L’appuntamento italiano della leggenda della chitarra è previsto all’Unipol Arena di Bologna il prossimo 14 marzo 2020.

Con questo tour Santana festeggerà i venti anni del celebre album Supernatural e i cinquanta dello storico disco Abraxas. Saranno quindi presenti le hit più importanti presenti in questi due dischi, ma anche alcuni brani tratti da Africa Speaks, il suo ultimo album uscito nel giugno 2019.

I biglietti per i concerti sono disponibili dal 5 novembre sul sito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/carlossantana

Le date del tour 2020 di Santana

Non solo Bologna. Carlos sarà protagonista di una leg europea molto lunga e importante, con date che lo porteranno dalla Svizzera alla Germania, dal Regno Unito ai Paesi Bassi. Per ora non sono invece stati annunciati appuntamenti in Spagna e Portogallo.

Ecco il calendario completo:

14 marzo – Bologna, Italia – Unipol Arena

15 marzo – Zurigo, Svizzera – Hallenstadion Zürich

17 marzo – Cracovia, Polonia- TAURON Arena Kraków

19 marzo – Budapest, Ungheria – Budapest Arena

20 marzo – Vienna, Austria – Wiener Stadthalle

22 marzo – Monaco, Germania – Olympiahalle

23 marzo – Colonia, Germania – Lanxess Arena

24 marzo – Anversa, Belgio – Sportpaleis

26 marzo – Glasgow, UK – The SSE Hydro

27 marzo – Londra, UK – The O2

29 marzo – Dublino, Irlanda – 3Arena

31 marzo – Amsterdam, Paesi Bassi – Ziggo Dome

2 aprile – Oslo, Norvegia – Oslo Spektrum

3 aprile – Stoccolma, Svezia – Ericsson Globe

5 aprile – Helsinki, Finlandia – Hartwall Arena

Di seguito il video della splendida Corazon Espinado di Carlos Santana con Mana:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/carlossantana